Ayetullah Reisi'yi tebrik eden liderler

İran'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi seçimlerindeki başarısından dolayı birçok ülkeden tebrik mesajı aldı.

Erdoğan, Reisi'yi tebrik etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi’ye tebrik mesajı göndererek seçim sonuçlarının İran halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Aliyev, İran Cumhurbaşkanı seçilen Reisi'yi kutladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran’ın 8. Cumhurbaşkanı seçilen Seyyid İbrahim Raisi'ye tebrik mesajı gönderdi.

Aliyev, mesajında şunlara yer verdi:

“Sayın Reisi

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak seçilmenizden dolayı sizi samimi duygularımla tebrik ediyorum.

Azerbaycan Cumhuriyeti, tarihsel olarak dini ve kültürel köklerle bağlantılı olan İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkilere özel önem vermektedir. Stratejik işbirliği düzeyine yükselen ilişkilerimizin mevcut durumu sevindiricidir. Ülkelerimiz arasında gerçekleştirilen çok sayıda karşılıklı ziyaretler, imzalanan belgeler, ortak projeler ve Devlet Komisyonunun başarılı faaliyetleri, karşılıklı menfaatler sağlayan işbirliğimizin gelişmesinde önemli rol oynamaktadır.

Azerbaycan'ın kadim, tarihi topraklarının işgalden kurtarılması ile Azerbaycan-İran devlet sınırı tamamen ihya edilmiştir. Bu yeni durum, ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi için büyük fırsatlar vaat ediyor.

Azerbaycan-İran arasında karşılıklı saygıya ve iyi komşuluğa dayalı dostluk ve işbirliği ilişkilerinin ortak çabalarımızla halklarımızın ve ülkelerimizin menfaatleri doğrultusunda güçlenmeye ve geliştirilmeye devam edeceğine inanıyorum.

Dost ve kardeş İran halkının refahı için gelecekteki faaliyetlerinizde size sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."

Suriye liderinden Reisi'ye kutlama mesajı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad bugün, seçilen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Raisi’ye İran cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki başarısı vesilesiyle bir tebrik mesajı gönderdi.

Esad mesajında, "Şahsım ve Suriye Arap halkı adına size tüm kalbimle, dost İran halkının güvenini kazanmanız ve zaferiniz vesilesiyle en içten tebriklerimi sunarım. cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ülkenizin, iradesini kırmaya ve bağımsızlığını elinden almaya yönelik tüm plan ve baskılara karşı dirençli ve kararlı olan İran halkının iyiliği ve çıkarları için her alanda daha fazla refah ve ilerlemeye doğru yürüyüşünüzü kararlılıkla tamamlayacağınızdan eminiz” dedi.

Beşar Esad, “Bu münasebetle size, Suriye Arap Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti arasında on yıllardır süren tarihi dostluk, karşılıklı anlayış ve ortak çıkarlara dayalı ikili ilişkilerin gidişatını güçlendirmek için sizinle birlikte çalışma konusundaki ilgimizi ve istekliliğimizi ifade etmek için kullanıyorum" ifadelerini kullandı.

Irak'tan İran'a tebrik mesajı

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi İbrahim Reisi’yi İran’da 13. dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinde elde ettiği zaferinden dolayı kutladı.

Öte yandan Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, İran'daki seçimi kazanan Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi'ye kutlama mesajı gönderdi.

Reisi'yi seçimdeki zaferinden dolayı kutlayan Berhem Salih, iki komşu ülke İran ve Irak arasındaki tarihi ve kültürel bağlara değinerek, Irak'ın İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkilerini güçlendirmek istediğini vurguladı.

Salih, Ayetullah Reisi'nin son Irak ziyaretine atıfta bulunarak, "İran İslam Cumhuriyeti terörle mücadele ve Irak'a destek konusunda önemli bir rol oynadı." dedi.

Irak'ta Ulusal Hikmet Hareketi Lideri Ammar el-Hekim de gönderdiği kutlama mesajında, 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerin başarılı geçmesi nedeniyle İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Tahran hükümeti ve İran halkını tebrik etti.

Rusya lideri Putin'den Reisi'ye tebrik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise İran'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi'ye tebrik mesajı gönderdi.

İbrahim Reisi’ye, 18 Haziran seçimlerinde elde ettiği zaferinden dolayı tebriklerini ileten Putin'in kaleme aldığı mesajda, "İki ülke arasındaki dostane ilişkiler geleneksel olarak iyi komşuluk ilkesi çerçevesindedir.

Sizin yürüteceğiniz bu büyük görevde çeşitli alanlarda ikili işbirliğinin ve uluslararası ilişkilerin artmasına katkıda bulunacağını umuyorum.

Bu konular Rus ve İran milletlerinin çıkarlarını tam olarak karşılamaktadır ve bölgesel güvenlik ile istikrarı güçlendirme doğrultusundadır." ifadeleri kullanıldı.

Putin'in kutlama mesajında Ayetullah Reisi'ye başarılar dilendi.

Lübnan’dan İran’a kutlama mesajı

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri de İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’ye hitaben gönderdiği mesajda, “İran, yaptırımlara karşı mücadelede büyüklüğünü göstermişti, şimdi de seçimlerde de büyüklüğünü gösterdi.” dedi.

Pakistan Başbakanı’ndan Reisi’ye tebirk

Pakistan Başbakanı İmran Han, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Ayetullah Reisi'yi, 18 Haziran seçimlerindeki zaferinden dolayı tebrik ederek, “Kardeşlik ilişkilerini ve bölgesel barışı, kalkınmayı ve refahı daha da güçlendirmek için onunla birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum.” ifadesini kullandı.

Hizbullah liderinden Reisi’ye seçim tebriği

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah Twitter üzerinden Seyyid İbrahim Reisi'yi seçim başarısı dolayısıyla kutladı.

Hamas Hareketi

İslami direniş hareketi Hamas, yayınladığı yazylı açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen İbrahim Reisi’yi tebrik etti.

Filistin İslami Cihad Hareketi

Filistin İslami Cihad Hareketi de Seyyid İbrahim Reisi'yi İran cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı tebrik etti.