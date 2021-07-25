Kazımi: Artık muharip ABD güçlerine ihtiyacımız yok

Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, ABD güçlerinin Irak'tan çekilmesiyle ilgili toplantılar gerçekleştirmek üzere yarın yapacağı Washington ziyareti öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Associated Press haber ajansına konuşan Kazımi, ülkesinin artık muharip ABD güçlerine ihtiyacının kalmadığını, Amerikan askerlerinin yeniden konuşlandırılmasının ise bu hafta Bağdat ile Washington arasında kararlaştırılacak resmi zaman çizelgesine bağlı olacağını ifade etti.

Irak'ın ABD'den eğitim ve askeri istihbarat desteği taleplerini sürdüreceğini belirten Kazımi, Irak güvenlik güçlerinin ve ordunun ABD güçleri olmadan ülkeyi savunmak için yeterli kapasiteye sahip olduğunun altını çizdi.

Kritik Kazımi-Biden görüşmesinde tarih belirlenebilir

Irak ile ABD arasında yürütülen Stratejik Diyalog'un 4'üncü turunu gerçekleştirmek için Washington'a gitmeye hazırlanan Kazımi, pazartesi günü ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelecek.

ABD güçlerinin Irak'tan çekilme takviminin Irak kuvvetlerinin ihtiyacına göre belirleneceğini kaydeden Kazımi, ordunun son 1 yılda IŞİD ile tek başına mücadele konusunda kendini kanıtladığını belirtti.

Kazımi, “IŞİD ile mücadele ve kuvvetlerimizin hazırlık durumu bir zaman çizelgesine bağlı olmalı. Bu da Washington'da yürüteceğimiz müzakerelerde belirlenecek.” ifadelerini kullandı.

ABD, Irak'ta sadece eğitim ve danışmanlık verecek

ABD ve Irak geçtiğimiz nisan ayında ülkedeki ABD misyonunun bir "eğit-akıl ver" misyonuna dönüştürülmesi konusunda anlaşmaya varmıştı. Ancak ABD güçlerinin Irak'tan çekilmesi için bir zaman belirlenmemişti.

Kazımi ile Biden arasındaki gerçekleştirilecek toplantıda ABD güçlerinin Irak'tan çekilmesi için bir tarih belirlenmesi bekleniyor.

ABD'nin Irak'ta halihazırda 2 bin 500 askeri bulunuyor. Daha önce 3 bin civarındaki bu sayı, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kararıyla bu seviyeye düşürülmüştü.

ABD, 2003 yılında işgal ettiği Irak'tan 2011 yılında çekilmişti. Ancak 2014 yılında IŞİD terör örgütünün Irak'ta geniş bölgeleri ele geçirmesinden sonra yeniden muharip güç gönderme kararı almıştı.

Irak, 2017 yılında IŞİD'e karşı zafer ilan etmiş ve örgütün elindeki tüm toprakların geri alındığını duyurmuştu.

Ancak IŞİD örgütü, ülkenin bazı bölgelerinde terör saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

Kaynak: Timetürk