İran'dan Irak'a telefon: Yardım için hazırız

İran’ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, Zikar vilayetinde COVID-19 hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangın faciası sonrasında Irak Sağlık Bakanlığını aradı. Mescidi telefon görüşmesinde, İran olarak Irak'a yardıma hazır olduklarını söyledi.

İranlı yetkiliden Irak'a başsağlığı

Zikar’da meydana gelen yangın faciası nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirten Mescidi, Irak halkı ve yetkililerine başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileğinde bulundu.

Irak tarafı ise İran başta olmak üzere büyükelçi Mescidi'ye teşekkür ederek, bu davranışın İranlı yetkililerin insanlık ve iyi komşuluk duygularını yansıttığını aktardı.

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında en 63 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.