İran'ın Bağdat Büyükelçisi, Neçirvan Barzani ile görüştü

Irak medyasına göre, İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi bugün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.

Görüşmede, IKBY ve Irak’ın İran’la olan ilişkilerinin yanı sıra, ortak işbirliğinin güçlendirilmesi, Irak’taki son siyasi süreç ve yeni hükümeti kurma adımları gündeme geldi.

Ayrıca Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümüne yönelik görüşmelerin devamı, terör tehdidi ve son IŞİD saldırıları da ele alındı.

İki taraf da bölgede barış ve güvenliğin korunması, bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin dostluk ve ortak çıkarlar temelinde geliştirilmesi için çalışmaların önemi konusunda mutabık kaldı.

Görüşmede ele alınan bir diğer konu ise, IKBY ve İran arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin olduğu kaydedildi.