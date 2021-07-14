Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran'dan Irak'a başsağlığı mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, Zikar vilayetinde COVID-19 hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenler için Irak'a başsağlığı dileğinde bulundu.

Hatipzade, olayda hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet ve yaralananlar için de acil şifalar deledi.

Hatipzade ilaveten İran’ın bu konuda her türlü tıbbi yardım sağlamaya hazır olduğunu duyurdu.

İran: ABD ile tutuklu takası konusunda müzakereler devam ediyor

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, bugün düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara dair açıklamada bulundu.

ABD ile tutuklu takası konusunda müzakerelerin devam ettiğini belirten Rebii, "Müzakerelerin sonuca ulaşıp İranlı tutukluların serbest bırakılması halinde bilgilendirme yapılacaktır." dedi.

Rebii, "İran'ın insani amaçlarla, ABD'nin talimatı ve isteği üzerine hapsedilen tüm İranlı mahkumların serbest bırakılması karşılığında tüm siyasi mahkumları değiştirmeye hazır olduğunu defalarca ilan ettik." ifadesini kullandı.

İran'dan Irak'a telefon: Yardım için hazırız

İran’ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, Zikar vilayetinde COVID-19 hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangın faciası sonrasında Irak Sağlık Bakanlığını aradı. Mescidi telefon görüşmesinde, İran olarak Irak'a yardıma hazır olduklarını söyledi.

Zikar’da meydana gelen yangın faciası nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirten Mescidi, Irak halkı ve yetkililerine başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileğinde bulundu.

Irak tarafı ise İran başta olmak üzere büyükelçi Mescidi'ye teşekkür ederek, bu davranışın İranlı yetkililerin insanlık ve iyi komşuluk duygularını yansıttığını aktardı.

İran'da iyileşen hasta sayısı 3 milyon 56 bin 160'a ulaştı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 166 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 22 bin 750 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 86 bin 207'ye vaka sayısı ise 3 milyon 417 bin 29'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 866'ya durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 56 bin 160'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.