Azerbaycan'dan Irak'a başsağlığı mesajı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Nasıriye kentinde bir hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Nasıriye kentindeki İmam Hüseyin Hastanesi’nde yaşanan ölümcül yangın felaketi nedeniyle hepimiz derinden üzüldük. Kurbanların ailelerine ve Irak halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz. Azerbaycan olarak bu zor zamanında Irak halkının yanındayız." ifadelerine yer verildi.

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında en 63 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.