Euro 2020 heyecanı yerini 'ırkçılık' ve 'ikiyüzlülük' tartışmalarına bıraktı

İngiltere milli futbol takımının, penaltıları kaçırdığı için ırkçı saldırılara hedef olan siyahi oyuncuları Marcus Rashford, Jadon Sancho ve Bukayo Saka'ya destek büyüyor.

Ülkenin üst düzey yöneticileri de futbolculara destek veren ve ırkçı tacizleri kınayan mesajlar yayınladı. Başbakan Johnson yayınladığı sosyal medya mesajında "İngiltere takımının kahramanları övülmeyi hakediyor, sosyal medyadan ırkçı tacizleri değil. Bu korkunç tacizi yapanlar kendilerinden utanmalıdır" diye yazdı.

İçişleri Bakanı Priti Patel de yine sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunarak "Bu yaz bu ülkeye çok şey veren İngiliz oyuncuların sosyal medyada ırkçı saldırılara maruz kalmasını tiksindirici buluyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: Euronews