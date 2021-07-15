Rusya'dan İngiltere'ye sert uyarı

Rusya'nın resmi yayın organı Rossiyskaya Gazeta'ya demeç veren Popov, "Bu tür eylemler, ihlalde bulunan tarafın ulusal aidiyetine bakılmaksızın Rusya tarafından gelecekte de en sert şekilde engellenecek. Rakiplerimizi Rus ordusunun imkan ve kabiliyetlerini dikkate alarak bu tür provokasyonları düzenlemeye değip değmeyeceğini iyice düşünmeye çağırıyoruz" dedi.

HMS Defender hadisesini 'önceden planlanmış provokasyon' olarak niteleyen Popov, İngiliz denizcilerin Rusya'nın karasularını ihlal ederek bilinçli bir provokasyon gerçekleştirdiğinin altını çizdi.

Bu arada Popov, NATO'nun aktif askeri faaliyetlerinin ve ABD'de füze savunma sistemi geliştirilmesinin Rusya'ya yönelik askeri tehlike ve tehditlerin artmasına yol açtığını söyledi.

Uzun menzilli etkiye ve güçlü askeri donanıma sahip nükleer olmayan silahların rolünün arttığına ve tüm bunların Rusya'nın gözleri önünde gerçekleştiğine dikkat çeken Popov, "NATO'nun Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük çok uluslu tatbikatı olan, 26 ülkeden askeri personelin katıldığı Defender Europe 2021, kısa süre önce Rusya sınırları yakınında gerçekleştirildi. Tatbikat sırasında, ABD'li birliklerin Avrupa'ya büyük gruplar halinde intikali, büyük askeri birliklerin konuşlandırılması ve kullanılması konuları üzerinde çalışmalar yapıldı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sputnik