EURO 2020'de şampiyon İtalya

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finalinde İtalya ile İngiltere karşı karşıya geldi. 120 dakikası 1-1 biten mücadeleyi penaltılarda 3-2 kazanan İtalya, 53 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı.

EURO 2020 finalinde İtalya ile İngiltere, Wembley'de karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya hızlı başlayan İngiltere, ilk tehlikeli atağında golü buldu. Sağ kanattan Kieran Trippier'in ceza sahasına yaptığı uzun ortayı iyi takip eden Luke Shaw, kale önü sol çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Milli formayla ağları ilk kez sarsan Shaw, 1 dakika 56 saniye ile şampiyona finallerindeki en erken gole imza atarak tarihe geçti.

İtalya'nın cevabı ise 67. dakikada Bonucci ile geldi. 67. dakikada sağ kanattan köşe vuruşu kazanan İtalya'da Domenico Berardi'nin ortası sonrası oluşan karambolde Marco Verratti'nin kafa vuruşunda top, İngiltere kalecisi Pickford'un müdahalesiyle direkten döndü.

Bonucci, önüne düşen meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek skoru 1-1'e getirdi. Avrupa Şampiyonası'nda 18. maçına çıkarak İtalya formasını turnuvada en çok giyen oyuncu olan Bonucci, 34 yaş 71 gün ile Avrupa Şampiyonası finallerinde gol atan en yaşlı oyuncu unvanını da kazandı.

90 dakikası 1-1 biten maçta İtalya, penaltılarla 3-2 kazanarak Avrupa'nın en büyüğü oldu.

Kaynak: T24