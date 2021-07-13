  1. İran
13 Tem 2021 15:18

İran: ABD ile tutuklu takası konusunda müzakereler devam ediyor

İran: ABD ile tutuklu takası konusunda müzakereler devam ediyor

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, bugün düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara dair açıklamada bulundu.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, bugün düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara dair açıklamada bulundu.

ABD ile tutuklu takası konusunda müzakerelerin devam ettiğini belirten Rebii, "Müzakerelerin sonuca ulaşıp İranlı tutukluların serbest bırakılması halinde bilgilendirme yapılacaktır." dedi.

Rebii, "İran'ın insani amaçlarla, ABD'nin talimatı ve isteği üzerine hapsedilen tüm İranlı mahkumların serbest bırakılması karşılığında tüm siyasi mahkumları değiştirmeye hazır olduğunu defalarca ilan ettik." ifadesini kullandı.

Son günlerde ABD'nin İran Özel Temsilcisi Robert Malley, Biden yönetiminin İran'daki Amerikalı mahkumların hepsinin serbest bırakılmasını istediğini söylemişti.

News Code 1895734
https://tr.mehrnews.com/news/1895734/

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