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13 Tem 2021 14:32

İran'dan Irak'a başsağlığı mesajı

İran'dan Irak'a başsağlığı mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, Zikar vilayetinde COVID-19 hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenler için Irak'a başsağlığı dileğinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, Zikar vilayetinde COVID-19 hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenler için Irak'a başsağlığı dileğinde bulundu.

Hatipzade, olayda hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet ve yaralananlar için de acil şifalar deledi.

Hatipzade ilaveten İran’ın bu konuda her türlü tıbbi yardım sağlamaya hazır olduğunu duyurdu.

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında en 63 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

News Code 1895731
https://tr.mehrnews.com/news/1895731/

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