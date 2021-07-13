İran'da iyileşen hasta sayısı 3 milyon 56 bin 160'a ulaştı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 166 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 22 bin 750 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 86 bin 207'ye vaka sayısı ise 3 milyon 417 bin 29'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 866'ya durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 56 bin 160'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.