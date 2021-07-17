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17 Tem 2021 18:38

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid COVID-19’a yakalandı

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid COVID-19’a yakalandı

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, COVID-19 testinin pozitif çıktığını, ancak semptomlarının hafif olduğunu söyledi.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid sosyal medyadan COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Javid teyit için laboratuvarda yapılan PCR testinin sonucunu beklediğini belirtti.

“Şükürler olsun semptomlarım hafif” diyen Javid hastalığı rahat geçirdiğini söyledi.

Hastalığa karşı her iki doz aşıyı da olduğunu hatırlatan Javid, aşı olmanın önemini vurguladı.

“Henüz aşı olmadıysanız lütfen yaptırın” diyen Bakan Javid, "Herkes üzerine düşeni yaparsa, sadece kendinizi ve sevdiklerinizi korumakla kalmaz, aynı zamanda Ulusal Sağlık Hizmeti’ni de korursunuz" dedi.

TRT Haber

News Code 1895814
https://tr.mehrnews.com/news/1895814/

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