İran'ın güneyi beşik gibi sallanıyor

İran'ın güneyindeki Buşehr eyaletine bağlı Banak ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Buşehr eyaletine bağlı Banak ilçesi olan deprem, yerel saatle 02.01'de kaydedildi.

Depremin 19 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Dün akşam yerel saatle 19.4'te de ülkenin güneyindeki Fars eyaletinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem Fars ve Buşehr eyaletine bağlı bir çok kentte hissedildi. Ancak yetkililer herhangi bir can kaybı yaşanmadığını aktardı.