Ayetullah Hamanei ikinci doz aşıyı yaptırdı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei bugün yerli yapım COVIRAN Bereket aşısının ikinci dozunu yaptırdı.

Ayetullah Hamanei daha önce aşı sırası geldiğinde İran yapımı COVID-19 aşısı yaptıracağını söylemişti.

İslam Devrimi Lideri, Ocak 2021'de yaptığı konuşmada, "güvensiz" olduğu gerekçesiyle Amerikan ve İngiliz üretimi aşıların ülkeye girişini yasakladığını açıklamıştı.

Ayetullah Hamanei, "Eğer Amerikalılar bir aşı geliştirebilecek olsalardı zaten şu ana kadar kendi ülkelerinde böylesi bir fiyasko durum içerisinde olmazlardı." demişti.