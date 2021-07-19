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19 Tem 2021 21:47

Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 667 koronavirüs vakası tespit edildi

Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 667 koronavirüs vakası tespit edildi

Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 513 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 667 kişinin testi pozitif çıktı, 50 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaştı. Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 513 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 667 kişinin testi pozitif çıktı, 50 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda şunları ifade etti: "Vaka sayıları geçen haftaya kıyasla yaklaşık yüzde 30 oranında artış gösterdi. Bayram telaşı ve neşesi içinde tedbirleri hafife almayın. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durun. Bayrama gölge düşürecek tedbirsizliklerde bulunmayın."

News Code 1895869
https://tr.mehrnews.com/news/1895869/

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