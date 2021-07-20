Yellen: Çin’e ek verginin faturasını ABD’li tüketiciler ödüyor

Yellen, New York Times’a verdiği demeçte, ABD’nin sürdürdüğü ek vergi uygulamasının ülkedeki tüketicilerin çıkarlarını zedelediğini söyledi.

Yellen, Biden yönetimi tarafından gözden geçirilmekte olan Çin-ABD birinci faz ekonomi ve ticaret anlaşmasına da itiraz ederek, anlaşmanın iki ülke arasındaki acil anlaşmazlıkları çözmekten uzak olduğunu kaydetti.

Geçen yılın ocak ayında Washington’da imzalanan ekonomi ve ticaret anlaşması, ticaret alanındaki iki yönlü işbirliği, piyasa erişiminin kolaylaştırılması, finans alanının karşılıklı açılması, gümrük vergisinin azaltılması gibi bileşenleri kapsıyor.

Aradan 18 ay geçmesine rağmen, her iki taraf ithal ürünler için daha fazla vergi ödüyor.

Çin’e karşı verdiği ticaret fazlasını azaltmak, Trump yönetiminin esas hedeflerinden biriydi, söz konusu anlaşma nedeniyle hedefe ulaşılamadı. Bu yılın ilk 3 ayında ABD’nin Çin’e ihracatı yüzde yüzde 43,9, Çin’inki ise yüzde 31,7 arttı. Çin’in ticaret fazlası 1 trilyon 69,4 milyar yuanı buldu.

ABD basınında yönetimin Çin’e karşı bariyerleri tesis etme girişiminin herhangi bir sorunu çözüme ulaştırmadığı görüşü hakim.

Çin yapımı otomobillere yüzde 25 oranında vergi alınıyor, buna karşı Ford gibi üreticiler Çin fabrikalarından ithalat yapmaktan vazgeçti, Çinli üreticiler ise ABD pazarına girme planını erteledi. Bu yılın bahar mevsiminden sonra yeni fabrikaların üretime geçmesiyle, Çin’in otomobil ihracatında patlama oldu, çok miktarda Çin yapımı otomobil Asya’nın diğer ülkeleri ve Avrupa’ya gönderildi.

Kaynak: CRI Türkçe