Çin: ABD’nin, virüsün laboratuvardan sızdığına dair kanıtı yok

Bazı ABD’li hükümet yetkilileri ve medya kuruluşları, Wuhan Viroloji Enstitüsü’nde görev yapan üç uzmanın Kasım 2019’da hastalandığını, bunun, virüsün laboratuvardan sızdırılma olasılığını kuvvetlendirdiğini iddia etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian bugün Beijing’de düzenlenen olağan basın toplantısında söz konusu iddiayı reddettiklerini ifade etti.

Sözcü Zhao, virüsün Wuhan Viroloji Enstitüsü’nden sızdırıldığı iddiasını kanıtlayacak hiçbir delilin bulunmadığına işaret ederek, ABD’nin salgının kaynağını aydınlatma bahanesiyle Çin’i karalamaya çalıştığını vurguladı.

Zhao Lijian “ABD’ye birkaç basit soru sormak istiyorum. Mademki ABD tarafı bu iddiaların gerçek olduğunu savunuyor, o halde lütfen delilleri ortaya koysun. O üç çalışanın isimleri ne? Hangi hastalığa yakalanmışlar? Bu kişilerin test sonuçları pozitifse, sonuç belgeleri uluslararası kamuoyu ile paylaşılsın. ABD tarafı bu sorulara açık yanıtlar getirmelidir. ”diye konuştu.

Sözcü Zhao Lijian, ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü’nün Aralık 2019’da ülkedeki 5 eyalette COVID-19’a rastlandığını açıkladığını hatırlatarak, ABD’nin bu konuyu açıklığa kavuşturması gerektiğini kaydetti.

Çinli Sözcü Zhao, “ABD Fort Detrick Laboratuvarı ve sınırları dışındaki 200’den fazla laboratuvarın soruşturulması talebi karşısında sessiz kaldı. Yoksa Fort Detrick’te bilinmemesi gereken şeyler mi var?” dedi.

Kaynak: CRI Türkçe