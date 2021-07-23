Cezayirli sporcudan Tokyo olimpiyatlarında Filistin desteği

Perşembe günü geç saatlerde Cezayirli bir televizyon kanalına konuşan Nourine, Filistin davasına verdiği siyasi desteğin bir siyonist sporcu ile rekabet etmesini imkansız hale getirdiğini söyledi. Bu yüzden Fethi Nourine, siyonist rakibiyle bir müsabakada karşı karşıya gelme ihtimaline karşı yarışmadan önce Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi.

Nourine, ilk maçı için pazartesi günü Sudanlı judocu Mohamed Abdalrasool ile yüzleşecek. Ardından oynanacak turda da siyonist sporcu Tohar Butbul ile yüzleşecekti.

Fethi Nourine, "Olimpiyatlara ulaşmak için çok çalıştık. Ancak Filistin davası tüm bunlardan daha büyük” dedi. Judocu, kararının ‘nihai' olduğunu da sözlerine ekledi.

Bu yarışma Nourine’nin çekildiği ilk yarışma değil. Cezayirli judocu daha önce de Tokyo'daki 2019 Dünya Şampiyonası’ndan, siyonistbir rakiple yarışmaktan kaçındığı için yarışmadan çekilmişti.

Kaynak: Diriliş Postası