Türkiye'de yangınlarla mücadele sürüyor

Sputnik'e göre, Türkiye'de geçen hafta başlayan orman yangınlarıyla mücadele onuncu gününde devam ediyor. Muğla Köyceğiz’de tekrar alevlenen orman yangınları gece saatlerinde rüzgarın şiddetlenmesiyle artarak devam etti.

Muğla'nın Milas ilçesinde makilik ve zeytinlik alanlarda çıkan yangınla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 1'i ise adliye kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Bodrum’un Mumcular Mahallesi'nde ormanlık alana sigara izmariti atarak yangın çıkmasına neden olan 3 şüpheli de tutuklandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 6 ilde 13 adet orman yangınını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü, son 9 günde ise 44 ilde 191 orman yangını kontrol altına alındığını belirtti.