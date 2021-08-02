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2 Ağu 2021 10:04

Azerbaycan'dan Türkiye'ye orman yangınlarıyla mücadelede destek

Azerbaycan'dan Türkiye'ye orman yangınlarıyla mücadelede destek

Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Azerbaycan'dan bir ekip yurda giriş yaptı.

Türkiye Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan 41'i itfaiye aracı olmak üzere toplam 53 araçla gelen 220 personel, Artvin Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya ve İl Afet Acil Durum Müdürü Mehmet Salih Avcı tarafından karşılandı.

Sarp Sınır Kapısı'na gelen bazı vatandaşlar da yangın söndürme faaliyetlerine katılacak ekibe Türk ve Azerbaycan bayrakları ile sevgi gösterisinde bulundu.

Konvoy halinde Hopa ilçesine gelen ekibe Artvin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce yemek ikram edildi, araçlara yakıt ikmalinin ardından ekip yangın bölgesine hareket etti.

Kaynak: TRT Avaz

News Code 1896145
https://tr.mehrnews.com/news/1896145/

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