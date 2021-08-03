Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran'dan Türkiye'ye yangın desteği sürüyor

"Sepahnews" sitesinde yer alan bilgiye göre, bugünden itibaren İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait iki helikopter Türkiye'deki yangın söndürme operasyonuna katılacak.

Haberde 31 Temmuz'dan bu yana, ILLUSION-76 tipi yangın söndürme uçağının alevlere 10'dan fazla sorti yaparak, müdahale ettiği belirtildi.

73 ülkeden 115 yetkili Reisi'nin yemin törenine katılacak

İran İslami Şura Meclisi Başkanlığı Sözcüsü Seyyid Nezamuddin Musevi, yeni seçilen Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi’nin 5 Ağustos’ta düzenlenecek olan göreve başlama töreninin detayları hakkında açıklama yaptı.

Musevi, “10 devlet başkanı, 20 parlamento başkanı, 11 dışişleri bakanı ve 10 bakanın yanı sıra meclis komisyon başkanları özel elçileri, uluslararası ve bölgesel 11 kurum başkanı ve yetkilileri, BM Genel Sekreteri, OPEC Başkanı, Parlamentolar Arası Birlik (IPU) Başkanı, AB temsilcisi, D8 ​​temsilcisi, SITA temsilcisi, farklı dünya dinlerinden karakterler ve etkili kültürel ve sosyal şahsiyetlerin de aralarında bulunduğu 73 ülkeden 115 yetkili katılacak” dedi.

İran'dan ABD ile İngiltere'nin tanker iddiasına yanıt

İngiltere Dışişleri Bakanı’nın iddialarını "temelsiz" olarak nitelendiren Hatipzade, ABD Dışişleri’nin de bu duruma katılarak provokatif bir adım attığını vurguladı.

Hatipzade, ABD Dışişleri Bakanı’nın yöntemiyle İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik asılsız iddiaları tekrarlayan İngiliz Bakan’ın tutumunu şiddetle kınadı.

İki ülkenin iddialarında çelişkili ifadeler yer aldığına dikkati çeken Hatipzade, “Öyle ki ilk önce hiçbir belge sunmadan İran’ı suçluyor, ardından ‘ihtimaller’den bahsediyorlar!” ifadesini kullandı.

Hatipzade, İran'ın uluslararası sularda ticari gemilerin seyrüsefer güvenliğinden yana olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“İran, deniz güvenliğinin sağlanmasında bölge ülkeleriyle her zaman işbirliği yapmaya hazırdır. Fars Körfezi ve komşu ülkelerin karasularında yabancı güçlerin varlığı ve müdahalesinin bölgenin istikrar ve güvenliğine zarar verdiğine inanıyoruz.

Ne yazık ki, İran’a ait ticaret gemilerinin Kızıldeniz'de ve uluslararası sularda terör saldırıları ve sabotaj eylemine maruz kaldğında sessizliği benimsyen ABD ile İngiltere, İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı asılsız suçlamalarda bulunuyor. Bu iki ülkenin asılsız iddialarını kanıtlayacak bir belgesi varsa sunması gerekiyor."

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 411 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 37 bin 189 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 91 bin 407'ye vaka sayısı ise 3 milyon 940 bin 708'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 607'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 404 bin 533'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.