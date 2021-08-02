Ulusal Kanal: İran, Türkiye'nin kara gün dostu

Ulusal Kanal haber sitesine göre, Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınları ile mücadele canla başla devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri taziye mesajlarıyla yetinirken, İran, Rusya ve Azerbaycan araç ve insan desteğiyle mücadeleye omuz veriyor.

Komşu ülke İran, Silahlı Kuvvetler bünyesinde bulunan ve 40 ton su atabilen bir yangın söndürme uçağı ile 2 helikopteri Türkiye'ye gönderdi.

Hava Yangın Kontrol ve Destek Merkezi Başkanı Mehdi Nuri Al-Ağa, "umuyoruz ki yapılan koordinasyonla yangınları söndürüp ilerlemesine mani olacağız" dedi.

Rusya'nın gönderdiği il-76 tipi yangın söndürme uçağı Antalya'ya ulaştı. Rusya, Manavgat'ta devam eden yangın söndürme çalışmaları için daha önce de 3 Be-200 yangın söndürme uçağı göndermişti. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, 11 araçtan oluşan havacılık grubunun da Türkiye'ye ulaştırılacağını açıkladı.

Kardeş ülke Azerbaycan 100 kişilik profesyonel itfaiye ekibi ile yangın söndürme çalışmalarına katılıyor. Ekip, Marmaris'te orman işçileri ile birlikte alevlere karşı omuz omuza savaş veriyor.

Azerbaycan'dan 1 amfibi uçak da yangın söndürme çalışmalarına katılıyor. Ayrıca, 1 helikopter, 53 itfaiye aracı ve 220 personel daha Türkiye'ye hareket etti.

Ukrayna'ya ait 5 itfaiye uçağı ve özel ekip de orman yangınlarıyla mücadeleye destek veriyor.

Pakistan Başbakanı İmran Han ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Türkiye'ye yardıma hazır olduklarını açıkladı.

107 farklı noktada organize şekilde başlayan orman yangınlarını PKK üstlenirken, terör örgütüne açıktan destek veren Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri taziye mesajları ile yetindi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin birçok yerinde tahribata yol açan yangınlardan büyük üzüntü duyulduğu" ifade edildi.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell ile Fransa, İtalya, İngiltere, Yunanistan, Hırvatistan, İsrail rejimi, Malezya ve Sırbistan yangınlarda hayatını kaybedenler için taziye dileğinde bulundu.