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1 Ağu 2021 12:23

Ayetullah Reisi'nin göreve başlama töreni 3 Ağustos'ta yapılacak

Ayetullah Reisi'nin göreve başlama töreni 3 Ağustos'ta yapılacak

İran'da yeni seçilen cumhurbaşkanın görevi devralma töreni İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei başta olmak üzere resmi makamlar, üst düzey siyasi ve askeri yetkililerin katılımıyla 3 Ağustos'ta yapılacak.

İran'da yeni seçilen Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'nin görevi devralma töreni İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei başta olmak üzere resmi makamlar, üst düzey siyasi ve askeri yetkililerin katılımıyla 3 Ağustos'ta Tahran’nın İmam Humeyni Hüseyniyesi’nde gerçekleşecek.

Bu törenin başında İran İçişleri Bakanı Rahmani Fazli, 13. cumhurbaşkanlığı seçiminin süreciyle ilgili hazırladığı raporu sunacak. Ardından yeni seçilen cumhurbaşkanının görev hükmü okunduktan sonra İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei konuşma yapacaktır. 

Yeni seçilen Cumhurbaşkanının görevi devralma töreni  ülke saati ile 10.30'da İran TV kanalları ve "KHAMENEI.IR" web sitesinden canlı olarak yayınlanacak

İran'da geçtiğimiz 18 Haziran'da yapılan 13. cumhurbaşkanlığı seçiminde Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi cumhurbaşkanı seçilmişti.

News Code 1896132
https://tr.mehrnews.com/news/1896132/

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