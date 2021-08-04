Üst düzey AB temsilcisi Tahran'a geldi

AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin yemin törenine katılmak üzere dün akşam Tahran’a geldi.

Enrique Mora, İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'na inişinde İran Dışişleri Bakanlığı'ndan bazı yetkililer tarafından karşılandı.

AB Eylem Masası Başkanı Bruno Scholl, AB'nin Viyana Büyükelçisi Stefan Clement ve Slovenya'nın Tahran Büyükelçisi Kristina Radi de İmam Humeyni Havalimanı'na indikten sonra İran Dışişleri Bakanlığının bazı yetkilileri tarafından karşılandılar.

İran'da eski Yargı Erki Başkanı Seyyid İbrahim Reisi, 18 Haziran'da yapılan 13'üncü Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak ülkenin 8'inci Cumhurbaşkanı olmuştu.

3 Ağustos günü eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’den görevi devralan Reisi’nin yemin töreni yarın 5 Ağustos’ta yerli ve yabancı yetkililerin katılımıyla İslami Şura Meclisi'nde düzenlenecek.