73 ülkeden 115 yetkili Reisi'nin yemin törenine katılacak

İran İslami Şura Meclisi Başkanlığı Sözcüsü Seyyid Nezamuddin Musevi, yeni seçilen Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi’nin 5 Ağustos’ta düzenlenecek olan göreve başlama töreninin detayları hakkında açıklama yaptı.

Musevi, “10 devlet başkanı, 20 parlamento başkanı, 11 dışişleri bakanı ve 10 bakanın yanı sıra meclis komisyon başkanları özel elçileri, uluslararası ve bölgesel 11 kurum başkanı ve yetkilileri, BM Genel Sekreteri, OPEC Başkanı, Parlamentolar Arası Birlik (IPU) Başkanı, AB temsilcisi, D8 ​​temsilcisi, SITA temsilcisi, farklı dünya dinlerinden karakterler ve etkili kültürel ve sosyal şahsiyetlerin de aralarında bulunduğu 73 ülkeden 115 yetkili katılacak” dedi.

Yeni seçilen Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'nin görevi devralma töreni de İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei başta olmak üzere resmi makamlar, üst düzey siyasi ve askeri yetkililerin katılımıyla yarın Tahran’nın İmam Humeyni Hüseyniyesi’nde gerçekleşecek.