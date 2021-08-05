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5 Ağu 2021 15:53

Irakçi:

İran'ın politikası bölge ülkeleriyle diyalog yapmaktır

İran'ın politikası bölge ülkeleriyle diyalog yapmaktır

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Irakçi, İtalya Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü Pascual Ferrara ile yaptığı görüşmede, “İran’ın politikası bölge ülkeleriyle bölge içi girişimler çerçevesinde diyalog ve işbirliği yapmaktır" dedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, İtalya Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü Pascual Ferrara ile görüştü.

İran-İtalya ilişkilerini yapıcı olarak değerlendiren Irakçi, İtalya temsilcisinin bu törene katılmasının iki ülkenin dostane ilişkilerini gösterdiğini söyledi.

Bazı ülkelerin bölgedeki gelişmelere yönelik ikili yaklaşımını eleştiren Irakçi, “İran’ın politikası bölge ülkeleriyle bölge içi girişimler çerçevesinde diyalog ve işbirliği yapmaktır. Tüm ülkelerin bu sürece destek vermesinde fayda var” dedi.

İtalya Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü Pascual Ferrara da  ikili ilişkilerdeki son gelişmelere değinerek, ülkesinin bölgesel istikrar ve güvenliği güçlendirmeye yardım etmeye hazır olduğunu vurguladı.

News Code 1896227
https://tr.mehrnews.com/news/1896227/

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