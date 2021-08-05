İran'ın politikası bölge ülkeleriyle diyalog yapmaktır

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, İtalya Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü Pascual Ferrara ile görüştü.

İran-İtalya ilişkilerini yapıcı olarak değerlendiren Irakçi, İtalya temsilcisinin bu törene katılmasının iki ülkenin dostane ilişkilerini gösterdiğini söyledi.

Bazı ülkelerin bölgedeki gelişmelere yönelik ikili yaklaşımını eleştiren Irakçi, “İran’ın politikası bölge ülkeleriyle bölge içi girişimler çerçevesinde diyalog ve işbirliği yapmaktır. Tüm ülkelerin bu sürece destek vermesinde fayda var” dedi.

İtalya Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü Pascual Ferrara da ikili ilişkilerdeki son gelişmelere değinerek, ülkesinin bölgesel istikrar ve güvenliği güçlendirmeye yardım etmeye hazır olduğunu vurguladı.