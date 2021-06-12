İran müzakere heyeti Viyana'da

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi beraberindeki heyetle Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Toplantısı'nın 6. turuna katılmak üzere Viyana'ya geldi.

Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Toplantısı bu akşam İran ve 4+1 grubuna üye ülkeleri oluşturan Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya temsilcilerinin katılımıyla Viyana'da düzenlenecek.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi adına AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora'nın başkanlığını yaptığı bu toplantıda İran heyetine Abbas Irakçi başkanlık edecek.

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri ABD, Rusya Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2018'de nükleer anlaşmadan geri çekilmişti. 20 Ocak'ta görevi devralan Joe Biden yönetimi ise İran nükleer anlaşmasına geri döneceklerini ileri sürmüştü.