Suudi Arabistan’daki tutuklular için kraliyet affı umuyoruz

Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) liderlerinden Meşal, üst üste erteleme kararlarının ardından Suudi Arabistan Ceza Mahkemesi’nin, aralarında Hamas temsilcisi 80 yaşındaki Dr. Muhammed el-Hıdır’ın da olduğu 69 Filistinli hakkındaki nihai kararını dünkü (8 Ağustos Pazar) duruşmada açıklaması üzerine açıklamalarda bulundu.

Tutukluların ailelerine gönderdiği ses kaydında Hamas öncülerinden Meşal, Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararların acı verici ve kabul edilemez olduğunu belirterek, yasal yollar tükense de kraliyet affı ile sorunun ortadan kaldırılabileceğine dikkat çekti.

Açıklamasında Hamaslı yetkili, Suudi Arabistan makamlarının aldığı kararları tenkit ederek, alınan kararların hayal kırıklığına neden olduğunu belirtti.

Meşal, söz konusu tutukluların bir an önce evlerine dönebilmesi için olağanüstü gayret içinde olduklarını ve hâlâ umutlarını kaybetmediklerini söyledi.

Öte yandan Suudi Arabistan mahkemesi, Filistin direnişine destek oldukları gerekçesiyle yargılanan 69 Filistinli ve Ürdünlü ile 10 Suudi Arabistan vatandaşını 20 ila 3 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı.

Filistin Enformasyon Merkezi’nin edindiği bilgiye göre, mahkeme Hamas temsilcisi Dr. Muhammed el-Hıdır’a 15 yıl, Cemal ed-Dahudi’ye 15 yıl, Şerif Nasrallah’a 16 yıl, Eymen el-Akkad’a 4 yıl ve tutukluların yaşça en küçükleri olan 29 yaşındaki Ali eş-Şuveyki’ye 12 yıl hapis cezası verdi.