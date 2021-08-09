Filistin'in güçlendirilmesi asla durdurulmamalı

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Selami bugün Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehale ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü.

Kudüs'ün Kılıcı operasyonunda stratejik zaferleri ve başarıları için Filistin İslami Direnişini tebrik eden Tümgeneral Selami, vahşi siyonistleri sadece gücün durdurabileceğini söyledi.

Filistin'in güçlendirilmesinin asla durdurulmaması gereken bir strateji olduğunu vurgulayan Tümgeneral Selami, “İşgal altındaki Filistin'deki olayların seyri, sulta ve Siyonizm liderlerinin ve istikbar medya kuruluşlarının Siyonist Rejimin yenilmez olduğunu ve diğerlerinin buna tepki veremeyeceklerini, İslam ve Arap ülkelerinin işgalcilerle barış içinde yaşamasından başka bir yolu olmadığını gösteren imajının Kudüs'ün Kılıcı operasyonu ile bir anda çöktüğünü gösteriyor. Bu operasyon, Filistin'in güçlendiğini ve sahte Siyonist Rejimin çöküşünün kesin olduğunu gösterdi” dedi.

Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehale de görüşmede, İran’ı ve Devrim Muhafızları’nı İslam ümmetinin savunma kalkanı ve bölgedeki direniş ekseni olarak nitelendirdir.

Ziyad en-Nehale, “Bugün direniş güçlerinin azmi, şehadeti, Kudüs'ün Kılıcı operasyonu da dahil olmak üzere son dönemde elde edilen zaferler ve başarılarla güç dengesinin Filistin direnişi lehine ve Siyonistlerin aleyhine değiştiği tüm dünya için aşikardır. Aynı zamanda işgal altındaki topraklarda yerel gücün oluşturulması Siyonistleri son derece kaygılandırmıştır.” dedi.

İran’ın Filistin direnişine desteğinin önemli etkilerine değinen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye de ‘Kudüs'ün Kılıcı' perasyonununda elde edilen kazanımlar hakkında bir rapor sunarak, “Siyonist Rejim, bugün ‘Kudüs Kılıcı Operasyonu’ndaki yenilginin ardından her zamankinden daha fazla bir kabusun içindedir ve gücün zirvesinde olan Filistin İslami Direnişi de geçmişteki deneyimlerinden yararlanarak gelecekteki başarıları ve zaferleri sürdürmeyi planlıyor” dedi.

Heniyye, “Bölgedeki durum direniş lehine değişmektedir. İslam ümmetine direniş askerlerinin her şeyle güçlü bir şekilde yüzleşmeye hazır oldukları söylüyoruz. Yarın bir savaş olsa bile” ifadesini kullandı.