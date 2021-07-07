  1. Dünya
  2. Asya
7 Tem 2021 11:06

Japonya Dışişleri Bakanı Tahran'ı ziyaret edecek

Japonya Dışişleri Bakanı Tahran'ı ziyaret edecek

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, yeni Tahran hükümetinin üst düzey yetkilileriyle görüşmek üzere Ağustos ayı ortalarında İran'ı ziyaret etmeyi planlıyor.

NHK World TV'nin haberine göre Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Raeisi'nin cumhurbaşkanlığı göreve başlama töreninden sonra İran'ı ziyaret edecek.

Japon yetkilinin Tahran'da yeni İran Dışişleri Bakanı ile görmüşmesi bekleniyor.

Haberde, Motegi'nin İranlı yetkililerle 2015'te Tahran ile yapılan nükleer anlaşmayı görüşeceğini bildirdi.

Japon dışişleri bakanı ayrıca Mısır, Ürdün, Türkiye, Irak, Katar ve işgal altındaki Filistin topraklarını da ziyaret etmeyi planlıyor.

İran’da yeni seçilen Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi’nin cumhurbaşkanlığı göreve başlama töreni 5 Ağustos’ta İslami Şura Meclisi'nde düzenlenecek.

News Code 1895587
https://tr.mehrnews.com/news/1895587/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 6 + 8 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler