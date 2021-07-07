Japonya Dışişleri Bakanı Tahran'ı ziyaret edecek

NHK World TV'nin haberine göre Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Raeisi'nin cumhurbaşkanlığı göreve başlama töreninden sonra İran'ı ziyaret edecek.

Japon yetkilinin Tahran'da yeni İran Dışişleri Bakanı ile görmüşmesi bekleniyor.

Haberde, Motegi'nin İranlı yetkililerle 2015'te Tahran ile yapılan nükleer anlaşmayı görüşeceğini bildirdi.

Japon dışişleri bakanı ayrıca Mısır, Ürdün, Türkiye, Irak, Katar ve işgal altındaki Filistin topraklarını da ziyaret etmeyi planlıyor.

İran’da yeni seçilen Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi’nin cumhurbaşkanlığı göreve başlama töreni 5 Ağustos’ta İslami Şura Meclisi'nde düzenlenecek.