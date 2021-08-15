Lübnan'da akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 20 kişi öldü

Açıklamaya göre, ülkenin kuzeyindeki Akkar bölgesinde bir akaryakıt tankeri patladı. Kızılhaç'a bağlı 22 ekip, olay yerinden ölü ve yaralıları civardaki hastanelere ulaştırmaya çalışıyor.

İlk belirlemelere göre 20 kişinin yaşamını yitirdiği ve en az 7 kişinin yaralandığı bilgisini paylaşan Kızılhaç, daha sonra yaralı sayısının 79'a yükseldiğini duyurdu.

Ülkenin yerel basını ise Akkar kentine bağlı Et-Telil beldesinde meydana gelen olayda Kızılhaç ekiplerinin yanı sıra ordu birlikleri, İçişleri Bakanlığına bağlı İç Güvenlik Güçleri, sivil savunma ekipleri ile bölge sakinlerinin ölü ve yaralıların taşınmasına yardımcı olduğunu aktardı.

Kaynak: Sputnik