Hizbullah Hareketi Lübnan'daki en etkili partidir

Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah dün gece düzenlenen etkinlikte bir konuşma yaptı.

Seyyid Hasan Nasrullah yaptığı konuşmada, “Hizbullah halihazırda büyük bir direnişin simgesi olarak ulusal ve bölgesel etkilere sahiptir” dedi.

Nasrullah, “Tüm standartlara göre, Hizbullah şüphesiz Lübnan'daki en büyük partidir. Bu da sorumluluklar gerektiren önemli bir konudur” ifadesini kullandı.

Hasan Nasrullah, Muharrem'in 3. gecesinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada psikolojik savaş konusunda uyarıda bulunarak, bazılarının Lübnan'da bir krizin zeminini hazırlamaya çalıştığını söylemişti.