Nasrullah, Afganistan’daki gelişmeleri değerlendirdi

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, dün gece yaptığı konuşmada ülke ve bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Hasan Nasrullah, Akkar kentinde meydana gelen patlamaya ilişkin, bu olayın adli makamlar tarafından takip edilmesini ve hadisenin tüm yönleriyle açığa çıkarılmasını istedi.

Nasrullah, "Biz de kendi çapımızda tüm imkanlarımızı, kurumlarımızı ve güçlerimizi Akkar halkının hizmetine sunacağız. Böyle bir olayın bir daha yaşanmaması için ders alınması gerekir." ifadesini kullandı.

"Hükümet bir an önce kurulmalıdır"

Lübnan’da hükümetin bir an önce kurulması gerektiğini vurgulayan Hasan Nasrullah, “Şu anda kritik bir durumdayız ve bu durum hükümet kurulmaması halinde kapsamlı bir krize dönüşebilir. Hükümet bir an önce kurulmalıdır.” açıklamasında bulundu.

Nasrullah ABD’ye seslenerek, “Amerika ülkede olan her şeyden sorumludur. Onların Beyrut Büyükelçiliği Lübnan'daki kaosu yönetiyor.” diye konuştu.

Nasrullah sözlerini şöyle sürdürdü:

“İran'dan kesinlikle benzin ve mazot ithal edeceğiz. Benzinin geliş saati gece olmayacak. Bunu gündüz vaktinde ve an be an (herkesin gözü önünde) yapacağız. Verdiğimiz sözleri tutup ülkeyi yalnız bırakmayacağız.

Hiç şüphesiz bölgede krizi yaratan özel bir operasyon odası var. Irak ve Lübnan'daki elektrik santralleri tesadüfen hedef alınmıyor. Lübnan'ın halk, ordu ve direnişi tarafından desteklendiğine inanıyoruz.”

Afganistan'daki gelişmeler

Afganistan’daki gelişmeleri değerlendiren Seyyid Hasan Nasrullah, "ABD'nin Taliban ile yaptığı anlaşma doğruysa, Washington dostlarına ihanet etmiş demektir.

ABD’nin garantilerine güvenen Lübnanlılar Afganistan'ın kaderini göz önünde bulundurmalı. ABD milyonlarca Afgan vatandaşı aç ve susuz bıraktı ve yerlerinden etti." ifadelerinde bulundu.