Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, ülkesinin topraklarının IŞİD ve Nusra Cephesi'nden kurtarılmasının 4’üncü yıl dönümü münasebetiyle canlı yayında konuştu.

Nasrullah, "El-Carud'da elde edilen dört yıl önceki zafer, Suriye'ye ve tüm bölgeye karşı yürütülen bir savaşın parçasıydı. IŞİD o sırada tüm Suriye'nin kontrolünü ele geçirmek istedi ve Lübnan, örgütün kirli planının bir parçasıydı." dedi

Bu zaferin kolay kazanılmadığını dile getiren Nasrullah, şöyle devam etti:

“Terör Örgütü IŞİD, Suriye'nin tamamına hakim olmaya çalıştı ve Lübnan, terör örgütünün planının bir parçasıydı. IŞİD, Palmira’yı Kalemun'a bağlamaya çalışıyordu ve bunu yaparsaydı durum daha zor olacaktı, çünkü onlar uluslararası ve bölgesel desteğe ve birçok olanağa sahip olduğu için bölgeye binlerce militan getirmişti."

'IŞİD'i Barack Obama ve Hillary Clinton yarattı'

IŞİD'in oluşumunda ABD'li yetkililerin parmağı olduğunu kabul ettiklerine dikkati çeken Nasrullah, "Eski ABD Başkanı Donald Trump ve diğer üst düzey ABD yetkilileri defalarca IŞİD'i Barack Obama ve Hillary Clinton'ın yarattığını itiraf ettiler." ifadesini kullandı.

Hasan Nasrullah, Hizbullah Hareketi'nin el-Carud bölgesindeki Müslümanlar ve Hıristiyanların taleplerine yanıt olarak savaşa müdahale ettiğini belirterek, "Direniş, el-Carud'un kurtuluşu için yapılan savaşta çok şey feda etti ve savaşçılar arasında çok sayıda gönüllü vardı. Bu kurtuluş zaferi, Suriye ve Lübnan'ın iki ordusunun ve iki ülke halkının yıllar içinde verdiği fedakarlıkların sonucudur." açıklamasında bulundu.

Hizbullah lideri, İran'ın terörle mücadelede Lübnan ve Suriye'ye verdiği desteklere ve olumlu rolüne de değinerek, "El-Carud'u özgürleştirme savaşı yeni bir deneyimdi ve ordu, halk ve direniş için yeni bir denklemi ortaya çıkardı.” değerlendirmesinde bulundu.

Teröristlere seslenen Nasrullah, "Eğer (bölgeye) dönerseniz biz de döneriz." dedi.

'Afganistan, ABD'nin tam bir yenilgisine sahne oldu'

Afganistan'daki durumu değerlendiren Nasrullah, şunları kaydetti:

"Afganistan, ABD'nin tam bir yenilgisine sahne oldu ve aynı zamanda Kabil havaalanıdan kaçanlara yapılan muamele ahlaki çöküşü ortaya çıkardı.

Amerikan uçakları ve helikopterleri, IŞİD liderlerini ve güçlerini Suriye'den Afganistan'a taşıdı.

ABD'nin Afganistan'daki son eylemlerinin amacı Afganistan'a komşu ülkelerin kafasını karıştırmaktır. IŞİD Amerika'nın kuklası ve Afganistan deneyimi tüm ülkelere ders olmalı."

Seyyid Hasan Nasrullah, Avrupalıların ABD'nin Afganistan'dan çekilme konusunda kendileriyle istişare etmediğini itiraf ettiklerini belirterek, ABD'ye güvenenleri Washington'un Afganistan'daki müttefiklerine karşı tutumundan ders almaya çağırdı.