Bazıları Lübnan'da kriz yaratmaya çalışıyor

Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah Muharrem'in 3. gecesinde düzenlenen etkinlikte bir konuşma yaptı.

Psikolojik savaş konusunda uyarıda bulunan Nasrullah, bazılarının Lübnan'da bir krizin zeminini hazırlamaya çalıştığını söyledi.

Hasan Nasrullah, "Kimseyi ebepsiz yere suçlamamalıyız ve ona hakaret etmemeliyiz, kötüleme ve eleştiri farklıdır ve bu iki anlatım arındaki fark anlaşılmalıdır." dedi.

Nasrallah ayrıca, "Basın mensupları alıntı haber yaptıklarında dürüst olmalı. Psikolojik ve medya savaşı küçümsenmemelidir. Bu nedenle tüm Hizbullah yetkililerinden bir şey olulduğunda bunu kamuoyuna açıklamalarını istiyorum." ifadesini kullandı.

Psikolojik savaşa dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Seyyid Hasan Nasrallah "Biz her halükarda insanlara hakaret edilmesine kesinlikle karşıyız. Artık kritik bir durumdan geçiyor ve zor bir şavaş içindeyiz. Direniş destekçileri uyanık olmalı.." diye konuştu.