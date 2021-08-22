ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği Direniş'e karşı savaş yürütüyor

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah bugün direniş komutanlarından şehit Hac Abbas El-Yatami için düzenlenen anma töreninde bir konuşma yaptı.

ABD Büyükelçiliği Lübnan'da iç savaş çıkarıyor

Seyyid Hasan Nasrullah, direnişin hiçbir zaman menfaat peşinde koşmamasını belirterek, "ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği direnişe karşı savaş yürütüyor. Bu savaşı yönetenler ABD büyükelçiliği ve 2005’te gelen büyükelçilerdir. Onlar direnişin imajını zedelemek için 2005'ten bu yana on milyarlarca dolar harcadılar ve yenildiler" dedi.

Washington, Lübnan halkının geçimini hedef alıyor

ABD büyükelçiliğinin Lübnan halkının geçimini hedef aldığını belirten Nasrullah, "Her işe karışan ABD büyükelçiliği Lübnan halkının geçimini hedef almaktan sorumludur. ABD ve Suudi Arabistan büyükelçilikleri son yıllarda Lübnan'da iç savaş çıkarmak için harekete geçti" ifadelerinde bulundu.

İran petrolünü taşıyan ikinci gemi Lübnan yolunda

Seyyid Hasan Nasrullah, İran petrolünü taşıyan ikinci geminin önümüzdeki günlerde Lübnan’a doğru yola çıkacağını belirterek, "Konu bir veya iki gemi meselesi değil. Bu işlem Lübnan'ın ihtiyacı olduğu sürece devam edecek. Amacımız tüm Lübnan halkına yardım etmek ve acılarını hafifletmektir" dedi.