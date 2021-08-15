Hizbullah yetkilisi, Lübnan'daki durumu değerlendirdi

Al Minar kanalına göre, Lübnan Hizbullah Hareketi Yürütme Konseyi Başkanı Seyyid Haşim Safiyeddin yaptığı bir konuşmada, “Lübnan'daki direnişimize karşı geniş çaplı bir savaş yürütülmektedir. Bu yeni bir savaş değil; ancak araçları farklı” dedi.

Seyyid Haşim Safiyeddin, “Düşmanlar günümüzde teslim olmaları ve direnmeyi bırakmaları amacıyla Lübnan halkının geçimini hedef almaktadır” ifadesini kullandı.

Safiyeddin, “Ne yazık ki, Lübnan'da bazı zafiyetler var ve bazıları ise ABD'nin müdahalesi için boşluklar yaratmıştır. Lübnanlıların ekonomik sorunlarını kendilerinin çözebileceklerine ve dış müdahaleye gerek olmadığına inanıyoruz” ifadelerinde bulundu.

Seyyid Haşim Safiyeddin, “Tüm iç ve dış sabotajlara rağmen direniş bugün kimsenin sarsamayacağı bir dağ haline gelmiştir. Lübnan’daki akaryakıt krizi tırmanmaktadır ve ve ithalatçı şirketler, akaryakıt sübvansiyonunun kaldırılması konusunda hükümet ile merkez bankası arasında çıkan bir anlaşmazlık nedeniyle akaryakıt dağıtımı yapmıyor.” diye konuştu.

Lübnan Merkez Bankası, 12 Ağustos itibarıyla uygulanmak üzere akaryakıta sağlanacak döviz kredilerinin resmi kur yerine piyasadaki serbest kur (karaborsa) üzerinden hesaplanacağı ve böylelikle akaryakıt sübvansiyonunun kaldırılacağını açıklamıştı.