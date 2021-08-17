İran'dan uluslararası topluma "Afganistan" çağrısı

İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı'na (IRNA) göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, dün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Afganistan'daki gelişmelere ilişkin Hatipzade, bu ülkede şiddetin artmasının yeni göç dalgası yarattığını belirtti.

Hatipzade, İran’ın Afganistan tutumuyla ilgili olarak, "Biz yakından ve dikkatlice gelişmeleri izliyoruz ve tüm taraflarla temas halindeyiz. Dışişleri Bakanı Zarif’in de belirttiği gibi, İran görüşmelerin kolaylaşması ve barış için tüm imkanlarını kullanmakta ve Koordinasyon Konseyi kurulmasını memnuniyetle karşılamaktadır." dedi.

İran’ın Afganistan ile tarihi, medeniyet ve kültürel bir çok ortak noktaya sahip olduğunu ve o ülkenin tüm hassas ve tarihi dönemlerinde sınırlamalara rağmen komşu Afgan halkının yanında yer aldığını ifade eden Hatipzade, bu dönemde de İran’ın Afgan halkının yanında yer alacağını ve tüm çabasını barış ve huzurun sağlanması için harcayacağını söyledi.

İran’ın Afganistan’da artan şiddet olayından kaygılı olduğunu ifade eden Hatipzade, tüm tarafları huzurun korunması, şiddetin azaltılması ve diyalog yoluyla barışçıl çözümlere davet etti.

Hatipzade, "İrani tüm Afgan halkının özellikle sivillerin can, mal ve namuslarının saldırılardan zarar görmemesini ve tüm tarafların ileri görüş ve sükunetle bunlara karşı taahhüdünü göstermesini ve Afganistan topraklarının şiddet yanlısı gruplar tarafından suiistimal edilmemesini temenni etmektedir." ifadesini kullandı.

Hatipzade, İran’ın uluslararası konvansiyonlar çerçevesinde diplomatlar ve diplomatik mekanların korunmasının dikkate alınmasını ve İran Dışişleri Bakanlığının Kabil ve Herat’ta bulunan diplomatları ile temas halinde olduğunu kaydetti.

İranlı Sözcü, tüm tarafların diyalog ve görüşmelerle sorunları çözmelerini temenni ederek, İran’ın bunun gerçekleşmesi için Afganlılar arasında görüşmelerin yapılması ve Afganistan konusunda bölgesel işbirliği için yardıma hazır olduğunu ve bu çerçevede de gücün barışçıl şekilde Stratejik Konsey tarafından gerçekleşmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.