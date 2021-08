Bugün İran'da "Tasua matemi" yapılıyor

Bugün Muharrem ayının dokuzuncu günü olan Tasua günü münasebetiyle milyonlarca Ehli Beyt aşığı İran'ın dört köşesinde Hz. İmam Hüseyin (a.s) ve yarenleri için matem merasimi düzenleniyor. Fakat bu seneki törenler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde farklı biçimde yapılacak.

Tasua Günü Nedir?

Tasua, Muharrem ayının 9. Günüdür ve buradaki maksat Kerbela vakıasındaki Tasua günüdür. Hicretin 61. Yılında böyle bir günde Şimr, Ubeydullah bin Ziyad’dan bir mektupla Kerbela’ya varır. Ubeydullah, mektupta Ömer bin Sa’d’dan İmam Hüseyin’e (a.s) karşı daha ciddi bir şekilde mücadele etmesini yoksa komutanlık görevini Şimr’e devretmesini ister. Ömer bin Sa’d, komutanlık görevini Şimr’e vermez ve kendisi İmam Hüseyin’le savaşmak için hazırlıklara başlar. Saldırının yapılacağı günün ikindi vakti, İmam Hüseyin (a.s) kardeşi Hz. Abbas’ı (a.s) onlara göndererek geceyi geçirmelerine izin vermelerini ister.

Aynı gün yine Şimr, Hz. Abbas ve kardeşleri (Hz. Ali’nin Ümmü’l Benin’den olma çocukları) için aman name getirir, ancak Hz. Abbas (a.s) aman nameyi kabul etmez. Dolayısıyla bugün Şialar için kayda değer bir dini öneme sahiptir. Şialar, Tasua gününü Hz. Abbas’ın günü olarak anmakta ve Aşura kadar önem vermekte ve o günde Hz. Abbas’ın faziletlerini zikrederek matem tutmaktadırlar. Bugün Aşura günü gibi İran’da resmi tatildir.

Tasua’nın Anlamı

Muharrem ayının dokuzuncu gününe “Tasua” denmektedir. Tasua, “tis’a” kökünden ve dokuz ve dokuzuncu anlamlarına gelmektedir, ancak bugünün önemi Kerbela faciasında bugünde yaşanan acı olaylardan kaynaklanmaktadır.

Tasua Günü Olayları

Tasua günü, İmam Hüseyin aleyhi selam ve yarenlerinin geçirdiği ve Aşura gününe bağladığı son gecedir.