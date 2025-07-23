Persepolis ile Trabzonspor berabere kaldı

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Trabzonspor, hazırlık maçında İran ekibi Persepolis ile karşı karşıya geldi.

Erzurum'da bulunan Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi'nde oynanan mücadelenin ilk yarısında fileler havalanmadı ve soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.

Mücadelenin ikinci yarısında da sessizlik bozulmadı ve Trabzonspor, Persepolis ile 0-0 berabere kaldı.

Bu yaz oynadığı ilk hazırlık maçında Gürcü ekibi Dinamo Tiflis ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor sonraki hazırlık karşılaşmasında ise Azerbaycan takımı Araz Nahçıvan'a 3-2 mağlup olmuştu.

Üçüncü hazırlık maçında bir başka İran ekibi Zob Ahan'ı 4-0 yenen bordo-mavili ekip, Persepolis mücadelesiyle Süper Lig'de yeni sezon öncesi son hazırlık maçını oynadı.