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21 Ağu 2021 14:41

Yunanistan'dan Türkiye sınırına 40 kilometrelik çelik duvar

Yunanistan'dan Türkiye sınırına 40 kilometrelik çelik duvar

Yunanistan, Afganistan'dan olası göçmen akınına karşı Türkiye ile sınırına 40 kilometrelik duvar ördü. Sınıra yeni bir gözetim sistemi de kuruldu.

Sputnik'e göre, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopulos, sınır bölgesine ziyarette bulundu; inşa edilen çelik duvar ile elektronik gözetleme sistemini inceledi.

"Afganistan krizi göçmen akınları için olanak yaratıyor'' diyen Yunan Bakan, "Olası etkiye karşı pasif bir şekilde bekleyemeyiz" şeklinde konuştu.

Yunanistan 40 kilometrelik çelik çiti geçen sene kurmaya başlamıştı.

Yunanistan'da 2015'ten bu yana yaklaşık 60 bin göçmen kalıyor.

Atina yönetimi, son aylarda göçmen kamplarını çitle çevirerek ve kara ve deniz yoluyla sınır devriyelerini yoğunlaştırmıştı.

News Code 1896610
https://tr.mehrnews.com/news/1896610/

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