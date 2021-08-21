İranlı Sünni alimden Ayetullah Hamanei'ye teşekkür

Parstoday'in haberine göre İran'ın önde gelen Sünni alimlerinden Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi, Ehl-i Sünnetin seçkin şahsiyetlerinden birinin deniz kuvvetleri komutanlığına atanmasının "Allah'ın sevdiği bir hareket" şeklinde değerlendirerek, rehberin bu hareketi ayrıca Ehl-i Sünneti umutlandırdığını belirtti.

Zahidan Ehl-i Sünnet Cuma imamı ayrıca bu atamanın "tüm yetkililer için hücceti tamamlamak" olduğuna değinerek, "bu mübarek sürecin devam etmesi" ile yeni hükümeti ve nizamın diğer erkanın bu hareketi örnek alarak Ehl-i Sünnetin seçkin şahsiyetleri işe almakla onların kabiliyetlerini ulusal vahdetin güçlendirilmesi bağlamında kullanılmasını diledi.

Ayetullah Seyyid Ali Hamenei Salı günü Amiral Şehram İrani'yi deniz kuvvetleri komutanı olarak atadı.

