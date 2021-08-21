  1. İran
21 Ağu 2021 10:38

İranlı Sünni alimden Ayetullah Hamanei'ye teşekkür

İranlı Sünni alimden Ayetullah Hamanei'ye teşekkür

İran'ın önde gelen Sünni alimlerinden Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'ye yazdığı mektupta, Ehl-i Sünnet komutanlarından birini İran deniz kuvvetleri komutanlığına atanması için teşekkür etti.

Parstoday'in haberine göre İran'ın önde gelen Sünni alimlerinden Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi, Ehl-i Sünnetin seçkin şahsiyetlerinden birinin deniz kuvvetleri komutanlığına atanmasının "Allah'ın sevdiği bir hareket" şeklinde değerlendirerek, rehberin bu hareketi ayrıca Ehl-i Sünneti umutlandırdığını belirtti.

Zahidan Ehl-i Sünnet Cuma imamı ayrıca bu atamanın "tüm yetkililer için hücceti tamamlamak" olduğuna değinerek, "bu mübarek sürecin devam etmesi" ile yeni hükümeti ve nizamın diğer erkanın bu hareketi örnek alarak Ehl-i Sünnetin seçkin şahsiyetleri işe almakla onların kabiliyetlerini ulusal vahdetin güçlendirilmesi bağlamında kullanılmasını diledi.

Ayetullah Seyyid Ali Hamenei Salı günü Amiral Şehram İrani'yi deniz kuvvetleri komutanı olarak atadı.
 

News Code 1896596
https://tr.mehrnews.com/news/1896596/

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