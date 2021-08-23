Ayetullah Hamanei’den vefat eden yazar Hekimi için taziye mesajı

Parstoday'e göre, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

Seçkin alim ve düşünür sayın Muhammed Rıza Hekimi’nin vefat haberini üzüntü ile aldım. Hekimi büyük bir bilgin, usta bir edip, yenilikçi bir düşünür ve adalet talep bir alimdi. Hekimi bir ömür boyu her türlü maddi beklentiden uzak bir şekilde Kur'an'ı Kerim ve sünnetin yüce maariflerine hizmet etti ve kendisinden çok değerli eserler geride bıraktı.

Ayetullah Hamanei mesajına şöyle devam etti:

Kutsal Meşhed kentinde marifet ve maneviyat üstatlarından feyz almak, bu değerli ve saygın insanda Allah’a tevekkül ve kulluk ve nefsini zenginleştirme bağlamında ömrünün sonuna kadar etkisi kalan önemli bir birikime vesile oldu. Bu kadim dostun vefatı dolayısıyla saygı değer ailesine ve geriye kalanlarına ve özellikle sevgili kardeşi ve tüm sevenlerine taziyelerimi sunar, Allah’tan kendisine rahmet ve mağfiret niyaz ederim.

İranlı müçtehit, filozof ve yazar Muhammed Rıza Hekimi koronavirüs hastalığı yüzünden bir süre hastanede tedavi görüyordu. Hekimi Pazar günü hakka yürüdü.