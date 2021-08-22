Galibaf, Japonya Dışişleri Bakanı ile görüştü

Galibaf görüşmede İran ve Japonya'nın uzun geçmişe dayalı ilişkilerine değinerek, "Bu ilişkilerden yararlanarak ekonomik ilişkileri geliştirmeli ve ABD yaptırımlarından kaynaklanan sorunları çözmeliyiz" dedi

ABD’nin tek taraflı olarak nükleer anlaşmadan çekildiğini dile getiren Galibaf, “ABD’liler taahhütlerini yerine getirmelidir. Barışsever bir ülke olarak Japonya'nın da bu konuya ciddi bir şekilde tepki göstermesini bekliyoruz” ifadesini kullandı.

Gailibaf ayrıca, “Japon hükümetinin özellikle koronavirüs salgınıyla mücadele için İran’ın mali varlıklarının serbest bırakılması için ciddi asımları atmasını bekliyoruz” dedi.

Bölgedeki gelişmelere atıfta bulunan Galibaf, "Suriye, Yemen ve Afganistan dahil olmak üzere bölgedeki sorunların çözümü ancak bölge ülkelerinin işbirliği ile mümkündür. Japonya gibi, biz de Suriye krizi de dahil olmak üzere bölgedeki krizlere askeri değil siyasi çözümler bulunması gerektiğine inanıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Japonya Dışişleri Bakanı Toşimitsu Motegi de görüşmede ülkesinin İran'la ilişkileri geliştirmekten yana olduğunu söyledi.