  1. Ekonomi
22 Ağu 2021 16:53

İran ile Japonya arasında gümrük işbirliği anlaşması imzalandı

İran ile Japonya arasında gümrük işbirliği anlaşması imzalandı

Japonya'nın Tahran Büyükelçiliği, Tokyo ile Tahran arasında gümrük işlerinde karşılıklı idari yardım ve işbirliği anlaşması imzalandığını duyurdu.

Japonya'nın Tahran Büyükelçiliği twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Japonya Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti arasında gümrük işlerimizde karşılıklı idari yardım ve işbirliğine ilişkin anlaşmanın imza töreni, 22 Ağustos tarihinde Japonya’nın Tahran Büyükelçisi Kazotuşi Aikava ile İran Ekonomi Bakan Yardımcısı ve İran Gümrükleri Başkanı Mehdi Mireşrefi arasında İran Dışişleri Bakanlığı'nda  imzalandı." denildi.

Açıklamada, "Bu anlaşmanın amacı, gümrük işlerinde idari destek ve karşılıklı işbirliğidir" ifasesine yer verildi.

Japonya Dışişleri Bakanı Toşimitsu Motegi bugün Tahran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ve Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile bir araya gelmişti.

News Code 1896648
https://tr.mehrnews.com/news/1896648/

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