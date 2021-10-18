İran Meclis Başkanı Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü

Galibaf telefon görüşmesinde yeniden Duma başkanlık koltuğuna oturmaya seçildiği için Vyaçeslav Volodin’i tebrik ederek, İran İslami Şura Meclisi ve Rusya Federasyonu arasındaki parlamenter ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Galibaf, ortak parlamento yüksek komisyonunun ekonomik hedefleri geliştirmedeki ve iki ülke arasındaki olası engellerin kaldırılmasındaki rolüne atıfta bulunarak, “İran İslami Şura Meclisi, ekonomik ve ticari işbirliğini sürdürmek için ortak ekonomik komisyonu ve ortak parlamento yüksek komisyonu toplantılar düzenlenmesini memnuniyetler karşılıyor” dedi.

Galibaf ilaveten İran ve Rusya meclislerinin iki hükümet arasında çeşitli siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda işbirliğini kolaylaştırma ve hızlandırmadaki rolünü vurguladı.

Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ise çeşitli düzeylerde parlamenter işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

İran ve Rusya arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda ilerlediğine değinerek, “İki ülke arasındaki ilişkiler karşılıklı saygıya dayalıdır ve Rusya Parlamentosu’ndaki hedefimiz, ilişkileri geliştirmek ve aramızdaki anlaşmaları uygulamaktır” dedi.