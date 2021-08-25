Rusya Dışişleri'nden İran açıklaması

İran’ın uranyum metal üretimi ve uranyum zenginleştirme kapasitelerini artırma yönündeki eylemlerin, nükleer anlaşma olarak bilinen Ortak Kapsamlı Eylem Planı’na aykırı olduğunu kaydeden Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu eylemlerin, anlaşmayı onarma çabalarında ilerlemenin kaydedilmemesinden kaynaklandığının farkında olduklarını belirtti.

Zaharova’nın yazılı açıklamasında, “İran’ın eylemleri, İran nükleer programıyla ilgili Ortak Kapsamlı Eylem Planı’nda belirtilen anlaşmadan yeni bir sapma” ifadesine yer verildi.

Zaharova, “Bu adım, birçok açıdan, ABD'nin İran'a ve onunla işbirliği yapan üçüncü ülkelere yönelik tek taraflı yaptırımları işlemeye devam ederken ‘nükleer anlaşmanın’ tam olarak uygulanmasını yeniden sağlama çabalarının somut pratik sonuçlar vermemesinden kaynaklandığını anlıyoruz” dedi.

Sözcü, “Ancak, bunun bizi aranan hedeften daha da uzaklaştırdığından ve kapsamlı anlaşmanın sürdürülebilir bir şekilde uygulanması yönünde koşullar yaratma görevinin giderek daha zor hale geldiğinden endişe duyuyoruz” diye ekledi.

Daha önce Almanya, Fransa ve İngiltere’nin ortak açıklamasında, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun, İran’ın yüzde 20 oranında zenginleştirilen uranyum metal ürettiği ve yüzde 60 oranında zenginleştirilen uranyum üretme kapasitelerini önemli ölçüde büyüttükleri yönündeki bilgi nedeniyle endişe duydukları ifade edilmişti.

Siyonist Rejim Başbakanı Naftali Bennett, 26 Ağustos'ta Beyaz Saray'da yapacağı görüşmede ABD Başkanı Joe Biden'a İran'ın nükleer çalışmalarını durdurmak için plan sunacağını belirtmişti.

Kaynak: Sputnik