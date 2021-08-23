İnsanların sağlığı kırmızı çizgimiz

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi tarafından sağlık bakanlığı görevine aday gösterilen Behram Eynullahi, meclisin bugünkü oturumda milletvekillerinden güvenoyu almak için bir konuşma yaptı.

Eynullahi, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını hakkında, "İnanıyorum ki Sağlık Bakanı insanların sağlığı için vatandaşların yanında yer alıp koronavirüs tehdidine karşı canla başla mücadele etmeli." dedi.

Eynullahi, "Kovid hastalarının iyileşmesi konusu Sağlık Bakanı için bir öncelik olmalı ve insanların sağlığı için alınacak kararlar ertelenmemeli. İnsanların sağlığı bizim kırmızı çizgimizdir." ifadelerini kullandı.

Programını açıklayan Eynullahi, "En önemli ve başta gelen konu koronavirüs. Dünyada aşılamanın koronavirüs salgınını önlemede en önemli faktör olduğu kanıtlanmıştır." dedi.

İran'ın yeni sağlık bakanı adayı, sözlerine şöyle devam etti:

"18 yaş üstü hedef nüfus için 120 milyon doz aşı sağlamamız gerekiyor. Aşılama programını tamamlamak için 98 milyon doz aşı yerli üretimle sağlanamaz. Dolayısıyla eksik aşıyı ithalat yoluyla tedarik etmemiz gerekiyor.

Önümüzdeki Şubat ayının sonuna kadar hedef nüfusa yönelik aşılama programı gerçekleştirilecek."

Tam kapanma tedbirlerine ilişkin Eynullahi, "Ekonomik, politik ve sosyal koşullarımıza göre tam kapanma terbirlerini uygulamalıyız. Tabii ki, bu bir şov olarak yapılmamalı." şeklinde konuştu.