Mısır Refah Sınır Kapısı'nı kapattı

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı sözcüsü İyad el-Buzum, yaptığı yazılı açıklamada, "Mısır makamları bize, Refah Sınır Kapısı'nın pazartesi günü çift yönlü kapatılacağını iletti." ifadesini kullandı.

Buzum, sınır kapısını kapatma kararının sebebi ya da kaç günlüğüne kapatılacağına ilişkin bilgi vermedi. Mısır yönetiminden de konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Söz konusu kararla birlikte Refah Sınır Kapısı, mayıs ayından bu yana ilk kez kapanmış olacak.

Siyonist İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

Kaynak: İHA